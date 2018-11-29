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      Голос Америки. Чому Трамп відмінив зустріч з Путіним

      Голос Америки 579 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – зустріч американського президента Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині офіційно скасована через напад Росії на українські судна в Азовському морі.

      Також у випуску: 

      Колишній адвокат Трампа визнав свою провину у наданні неправдивих свідчень Конгресу.

      Чому Америка не вводить санкції проти будівництва "Північного потоку-2".

      Проект резолюції, в якій засуджується напад Росії на українські кораблі, подали на розгляд Сенату.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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