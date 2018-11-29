Голос Америки. Чому Трамп відмінив зустріч з Путіним
У свіжому випуску "Голосу Америки" – зустріч американського президента Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині офіційно скасована через напад Росії на українські судна в Азовському морі.
Також у випуску:
Колишній адвокат Трампа визнав свою провину у наданні неправдивих свідчень Конгресу.
Чому Америка не вводить санкції проти будівництва "Північного потоку-2".
Проект резолюції, в якій засуджується напад Росії на українські кораблі, подали на розгляд Сенату.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі