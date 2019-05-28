Голос Америки: Почему Трамп угрожает Японии

В свежем выпуске "Голоса Америки" – состоялась встреча Дональда Трампа с новым императором Японии – Нарухито. На ней США угрожали Японии пошлинами на авто, если не получат лучших условий торговли. Однако раньше августа не стоит ожидать результатов переговоров.

Также в выпуске: Военная угроза со стороны Северной Кореи беспокоит Японию. День памяти в США – чествуют павших военных за всю историю военных конфликтов.