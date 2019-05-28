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      Голос Америки: Чому Трамп погрожує Японії

      Голос Америки 21 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – відбулася зустріч Дональда Трампа із новим імператором Японії – Нарохіто. На ній США погрожували Японії митом на авто, якщо не отримають кращих умов торгівлі. Проте раніше серпня не варто очікувати результатів перемовин.

      Також у випуску:

      Військова загроза з боку Північної Кореї турбує Японію.

      День Пам’яті в США – вшановують полеглих військових за усю історію військових конфліктів.

      blog_ava
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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Японія
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