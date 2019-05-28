Голос Америки: Чому Трамп погрожує Японії

У свіжому випуску "Голосу Америки" – відбулася зустріч Дональда Трампа із новим імператором Японії – Нарохіто. На ній США погрожували Японії митом на авто, якщо не отримають кращих умов торгівлі. Проте раніше серпня не варто очікувати результатів перемовин.

Також у випуску: Військова загроза з боку Північної Кореї турбує Японію. День Пам’яті в США – вшановують полеглих військових за усю історію військових конфліктів.