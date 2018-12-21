Голос Америки: почему Трамп угрожает остановить работу правительства
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп грозится остановить работу правительства, если Конгресс не утвердит 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы говорят, что она не нужна и президент обещал построить ее за счет Мексики.
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Источник: 24 канал
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