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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Голос Америки: Чому Трамп погрожує зупинити роботу уряду

      Голос Америки 101 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп погрожує зупинити роботу уряду, якщо Конгрес не затвердить 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Демократи кажуть, що вона не потрібна і президент обіцяв збудувати її за рахунок Мексики.

      Також у випуску:

      Вашингтон обговорює відставку глави Пентагону Джима Меттіса, який дав зрозуміти, що не погоджується з політикою Трампа.

      Як американці готуються до Різдва.

      Теги: Новини США Дональд Трамп Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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