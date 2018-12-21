Голос Америки: Чому Трамп погрожує зупинити роботу уряду

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп погрожує зупинити роботу уряду, якщо Конгрес не затвердить 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Демократи кажуть, що вона не потрібна і президент обіцяв збудувати її за рахунок Мексики.

Також у випуску: Вашингтон обговорює відставку глави Пентагону Джима Меттіса, який дав зрозуміти, що не погоджується з політикою Трампа. Як американці готуються до Різдва.