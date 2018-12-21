Голос Америки: Чому Трамп погрожує зупинити роботу уряду
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп погрожує зупинити роботу уряду, якщо Конгрес не затвердить 5 мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Демократи кажуть, що вона не потрібна і президент обіцяв збудувати її за рахунок Мексики.
Також у випуску:
Вашингтон обговорює відставку глави Пентагону Джима Меттіса, який дав зрозуміти, що не погоджується з політикою Трампа.
Як американці готуються до Різдва.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Не було би Собору": Філарет відповів на заяви митрополита Михаїла щодо шантажусьогодні , 00:03
-
"Ми знали, нас не цікавить": італійська компанія співпрацює з окупантами в Криму попри санкції21 грудня , 22:53
-
Агресія Путіна та війна в Україні: які загрози бачить НАТО у наступному році21 грудня , 22:02
Коментарі