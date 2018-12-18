Голос Америки: Почему Трамп закрывает свой известный благотворительный фонд
В свежем выпуске "Голоса Америки" – благотворительный фонд президента США Дональда Трампа достиг соглашения о прекращении деятельности на фоне судебного иска против фонда от генерального прокурора штата Нью-Йорк.
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Источник: 24 канал
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