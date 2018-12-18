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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Голос Америки: Почему Трамп закрывает свой известный благотворительный фонд

      Голос Америки 17 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – благотворительный фонд президента США Дональда Трампа достиг соглашения о прекращении деятельности на фоне судебного иска против фонда от генерального прокурора штата Нью-Йорк.

      Также в выпуске:

      Генассамблея ООН поддержала резолюцию Украины по проблеме милитаризации временно оккупированного Крыма. Соавторами документа выступили 40 стран.

      Правительство США поздравляет Украину с получением объединенной Православной церкви Украины.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
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