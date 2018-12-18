Голос Америки: Чому Трамп закриває свій відомий благодійний фонд
У свіжому випуску "Голосу Америки" – благодійний фонд президента США Дональда Трампа досягнув угоди про припинення діяльності на тлі судового позову проти фонду від генерального прокурора штату Нью-Йорк.
Також у випуску:
Генасамблея ООН підтримала резолюцію України щодо проблеми мілітаризації тимчасово окупованого Криму. Співавторами документу виступили 40 країн.
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Джерело: 24 канал
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