Голос Америки: Чому Трамп закриває свій відомий благодійний фонд

У свіжому випуску "Голосу Америки" – благодійний фонд президента США Дональда Трампа досягнув угоди про припинення діяльності на тлі судового позову проти фонду від генерального прокурора штату Нью-Йорк.

Також у випуску: Генасамблея ООН підтримала резолюцію України щодо проблеми мілітаризації тимчасово окупованого Криму. Співавторами документу виступили 40 країн. Уряд США вітає Україну з отриманням об'єднаної Православної церкви України.