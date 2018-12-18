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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Голос Америки: Чому Трамп закриває свій відомий благодійний фонд

      Голос Америки 90 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – благодійний фонд президента США Дональда Трампа досягнув угоди про припинення діяльності на тлі судового позову проти фонду від генерального прокурора штату Нью-Йорк.

      Також у випуску:

      Генасамблея ООН підтримала резолюцію України щодо проблеми мілітаризації тимчасово окупованого Криму. Співавторами документу виступили 40 країн.

      Уряд США вітає Україну з отриманням об'єднаної Православної церкви України.

      Теги: Голос Америки Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 канал
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