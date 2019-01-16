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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Голос Америки: Почему Трампа попросили отложить ежегодную речь в Конгрессе – известна причина

      Голос Америки 45 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Нэнси Пелоси, которая является спикером Палаты представителей Конгресса США, призвала президента Трампа из-за "шатдауна" перенести на другой срок свою ежегодную речь в Конгрессе.

      Также в выпуске:

      Демократы в Сенате не смогли заблокировать планы Минфина США снять санкции с трех компаний, связанных с Дерипаской.

      Заявления президента Трампа о НАТО: оценки экспертов.

      Теги: Новости политики Голос Америки Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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