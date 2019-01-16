Голос Америки: Почему Трампа попросили отложить ежегодную речь в Конгрессе – известна причина
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Нэнси Пелоси, которая является спикером Палаты представителей Конгресса США, призвала президента Трампа из-за "шатдауна" перенести на другой срок свою ежегодную речь в Конгрессе.
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Источник: 24 канал
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