Голос Америки: Почему Трампа попросили отложить ежегодную речь в Конгрессе – известна причина

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Нэнси Пелоси, которая является спикером Палаты представителей Конгресса США, призвала президента Трампа из-за "шатдауна" перенести на другой срок свою ежегодную речь в Конгрессе.

Также в выпуске: Демократы в Сенате не смогли заблокировать планы Минфина США снять санкции с трех компаний, связанных с Дерипаской. Заявления президента Трампа о НАТО: оценки экспертов.