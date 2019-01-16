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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Голос Америки: Чому Трампа попросили відкласти щорічну промову в Конгресі – відома причина

      Голос Америки 180 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Ненсі Пелосі, яка є спікером Палати представників Конгресу США, закликала президента Трампа через "шатдаун" перенести на інший строк свою щорічну промову в Конгресі.

      Також у випуску:

      Демократи у Сенаті не змогли заблокувати плани Мінфіну США зняти санкції із трьох компаній, пов'язаних із Дерипаскою.

      Заяви президента Трампа про НАТО: оцінки експертів.

      Теги: Новини політики Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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