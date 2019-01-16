Голос Америки: Чому Трампа попросили відкласти щорічну промову в Конгресі – відома причина
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Ненсі Пелосі, яка є спікером Палати представників Конгресу США, закликала президента Трампа через "шатдаун" перенести на інший строк свою щорічну промову в Конгресі.
Також у випуску:
Демократи у Сенаті не змогли заблокувати плани Мінфіну США зняти санкції із трьох компаній, пов'язаних із Дерипаскою.
Заяви президента Трампа про НАТО: оцінки експертів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі