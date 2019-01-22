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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Голос Америки: Почему учителя в Лос-Анджелесе бастуют уже шестой день

      Голос Америки 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Лос-Анджелесе 30 тысяч учителей отказываются работать, пока им не повысят зарплату, уменьшат количество учеников в классах, а также увеличат штат работников. К слову, 600 тысяч детей не ходят в школу.

      Также в выпуске:

      Республиканцы и демократы США не готовы уступать.

      Почему представитель Госдепа, который отвечал за вопросы Украины, уходит в отставку.

      Дорогостоящую операцию на сердце, в случае острого инфаркта, делают бесплатно.

      Теги: Протесты Минимальная зарплата Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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