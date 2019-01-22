Голос Америки: Почему учителя в Лос-Анджелесе бастуют уже шестой день
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Лос-Анджелесе 30 тысяч учителей отказываются работать, пока им не повысят зарплату, уменьшат количество учеников в классах, а также увеличат штат работников. К слову, 600 тысяч детей не ходят в школу.
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Источник: 24 канал
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