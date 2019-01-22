Голос Америки: Чому вчителі у Лос-Анджелесі страйкують вже шостий день

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Лос-Анджелесі 30 тисяч вчителів відмовляються працювати, доки їм не підвищать зарплату, зменшать кількість учнів у класах, а також збільшать штат працівників. До слова, 600 тисяч дітей не ходять до школи.

Також у випуску: Республіканці й демократи США не готові поступатись. Чому представник Держдепу, що відповідав за питання України, йде у відставку. Дорогу операцію на серці, у випадку гострого інфаркту роблять безкоштовно.