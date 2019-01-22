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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Голос Америки: Чому вчителі у Лос-Анджелесі страйкують вже шостий день

      Голос Америки 36 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Лос-Анджелесі 30 тисяч вчителів відмовляються працювати, доки їм не підвищать зарплату, зменшать кількість учнів у класах, а також збільшать штат працівників. До слова, 600 тисяч дітей не ходять до школи.

      Також у випуску:

      Республіканці й демократи США не готові поступатись.

      Чому представник Держдепу, що відповідав за питання України, йде у відставку.

      Дорогу операцію на серці, у випадку гострого інфаркту роблять безкоштовно.

      Теги: Голос Америки Новини США Мінімальна зарплата Протести
      Джерело: 24 канал
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