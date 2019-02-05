Голос Америки: Почему Украина опустилась в рейтинге Freedom House

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дом свободы (Freedom House) снизил Украину в рейтинге из-за нападений на активистов и нетерпимости в обществе. А возглавляет этот список Финляндия, Норвегия и Швеция.

Также в выпуске: Прокуратура расследует инаугурационный комитет Дональда Трампа по возможности незаконных взносов со стороны иностранцев.