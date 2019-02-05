Голос Америки: Чому Україна опустилася у рейтингу Freedom House
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дім свободи (Freedom House) понизив Україну у рейтингу через напади на активістів та нетерпимість у суспільстві. А очолює цей список Фінляндія, Норвегія та Швеція.
Також у випуску:
Прокуратура розслідує інавгураційний комітет Дональда Трампа щодо можливості незаконних внесків з боку іноземців.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі