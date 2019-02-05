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      Голос Америки: Чому Україна опустилася у рейтингу Freedom House

      Голос Америки 17 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дім свободи (Freedom House) понизив Україну у рейтингу через напади на активістів та нетерпимість у суспільстві. А очолює цей список Фінляндія, Норвегія та Швеція.

      Також у випуску:

      Прокуратура розслідує інавгураційний комітет Дональда Трампа щодо можливості незаконних внесків з боку іноземців. 

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      Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка
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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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