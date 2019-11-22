Голос Америки: Почему Украина важна для США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – пятый раунд открытых слушаний по делу импичмента Трампу добавил нового понимания и доказательств. Свидетелями в Конгрессе стали бывшая эксперт Белого дома по России Фиона Хилл и политический советник посольства США в Украине Дэвид Гомес. Последний выразил поддержку Украине и объяснил, почему она важна для США.

Также в выпуске: Бывшая эксперт Белого дома по России Фиона Хилл в своем выступлении заострила внимание на том, что просил Трамп Зеленского. А именно - расследовать дело тайного сервера.