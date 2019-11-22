Голос Америки: Почему Украина важна для США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – пятый раунд открытых слушаний по делу импичмента Трампу добавил нового понимания и доказательств. Свидетелями в Конгрессе стали бывшая эксперт Белого дома по России Фиона Хилл и политический советник посольства США в Украине Дэвид Гомес. Последний выразил поддержку Украине и объяснил, почему она важна для США.
Также в выпуске:
Бывшая эксперт Белого дома по России Фиона Хилл в своем выступлении заострила внимание на том, что просил Трамп Зеленского. А именно - расследовать дело тайного сервера.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовкусегодня , 00:27
-
Главные новости 21 ноября: в Украине вспомнили Майдан, детали в деле "насильника" Иванисова21 ноября , 23:08
-
"Я знаю, как это – с жизнью прощаться": преступление Иванисова подтвердила жертва изнасилования21 ноября , 22:27
Комментарии