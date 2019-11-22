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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Голос Америки: Почему Украина важна для США

      Голос Америки 34 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – пятый раунд открытых слушаний по делу импичмента Трампу добавил нового понимания и доказательств. Свидетелями в Конгрессе стали бывшая эксперт Белого дома по России Фиона Хилл и политический советник посольства США в Украине Дэвид Гомес. Последний выразил поддержку Украине и объяснил, почему она важна для США.

      Также в выпуске:

      Бывшая эксперт Белого дома по России Фиона Хилл в своем выступлении заострила внимание на том, что просил Трамп Зеленского. А именно - расследовать дело тайного сервера.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Голос Америки
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