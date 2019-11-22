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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
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      Голос Америки: Чому Україна важлива для США

      Голос Америки 81 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – п'ятий раунд відкритих слухань у справі імпічменту Трампу додав нового розуміння і доказів. Свідками у Конгресі стали колишня експертка Білого дому з питань Росії Фіона Гілл та політичний радник посольства США в Україні Девід Гомес. Останній висловив підтримку Україні та пояснив, чому вона важлива для США.

      Також у випуску:

      Колишня експертка Білого дому з питань Росії Фіона Гілл у своєму виступі загострила увагу на тому, що саме просив Трамп Зеленського. А саме – розслідувати справу таємного сервера.

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      Теги: Новини політики Новини України Голос Америки Новини США
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