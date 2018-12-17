Голос Америки. Почему украинская диаспора протестовала в Лондоне
В свежем выпуске "Голос Америки" – украинцы в Лондоне пели колядки и собирали пожертвования для людей, которых коснулась война. Потом возле резиденции Терезы Мэй устроили пикет, который должен был напомнить о российской агрессии.
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Источник: 24 канал
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