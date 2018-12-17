Голос Америки. Чому українська діаспора протестувала у Лондоні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – українці у Лондоні співали колядки та збирали пожертви для людей, який торкнулася війна. Потім біля резиденції Терези Мей влаштували пікет, який повинен був нагадати про російську агресію.

Також у випуску: У Сенаті США заявили, що Росія використовала усі соцмережі, щоб допомогти Трампу виграти вибори. Суддя у Техасі визнав закон Obamacare неконституційним.