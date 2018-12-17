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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Голос Америки. Чому українська діаспора протестувала у Лондоні

      Голос Америки 141 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – українці у Лондоні співали колядки та збирали пожертви для людей, який торкнулася війна. Потім біля резиденції Терези Мей влаштували пікет, який повинен був нагадати про російську агресію.

      Також у випуску: 

      У Сенаті США заявили, що Росія використовала усі соцмережі, щоб допомогти Трампу виграти вибори.

      Суддя у Техасі визнав закон Obamacare неконституційним.

      Теги: Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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