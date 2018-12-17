Голос Америки. Чому українська діаспора протестувала у Лондоні
У свіжому випуску "Голосу Америки" – українці у Лондоні співали колядки та збирали пожертви для людей, який торкнулася війна. Потім біля резиденції Терези Мей влаштували пікет, який повинен був нагадати про російську агресію.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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