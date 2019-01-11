Голос Америки: Почему украинские политики оказались в центре внимания американских прокуроров

В свежем выпуске "Голоса Америки" – украинские чиновники, посетившие инаугурацию Дональда Трампа в 2017 году, заинтересовали команду прокуроров Роберта Мюллера. В частности, американцы хотят выяснить, что украинцы делали во время своего визита в Вашингтон и не использовали ли подставные лица для того, чтобы скрыть влияние на инаугурационный комитет.

Также в выпуске: Каким будущее автомобильной отрасли видят участники выставки CES-2019 в Лас-Вегасе.