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      Голос Америки: Чому українські політики опинилися у центрі уваги американських прокурорів

      Голос Америки 155 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – українські чиновники, які відвідали інавгурацію Дональда Трампа у 2017 році, зацікавили команду прокурорів Роберта Мюллера. Зокрема, американці хочуть вияснити, що українці робили під час свого візиту в Вашингтон та чи не використовували підставні обличчя для того, щоб приховати вплив на інавгураційний комітет.

      Також у випуску: 

      Яким майбутнє автомобільної галузі бачать учасники виставки CES-2019 у Лас-Вегасі.

       

      Теги: Новини США Новини політики Новини України Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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