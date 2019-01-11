Голос Америки: Чому українські політики опинилися у центрі уваги американських прокурорів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – українські чиновники, які відвідали інавгурацію Дональда Трампа у 2017 році, зацікавили команду прокурорів Роберта Мюллера. Зокрема, американці хочуть вияснити, що українці робили під час свого візиту в Вашингтон та чи не використовували підставні обличчя для того, щоб приховати вплив на інавгураційний комітет.
Також у випуску:
Яким майбутнє автомобільної галузі бачать учасники виставки CES-2019 у Лас-Вегасі.
Джерело: 24 канал
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