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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Голос Америки: Почему в Венесуэле приземлился российский самолет

      Голос Америки 21 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в аэропорту Каракас, в Венесуэле, приземлился пассажирский самолет из Москвы. Это вызвало волну спекуляций. Один из венесуэльский законодателей написал, что именно им хотят вывести 20 тонн золота, а некоторые обозреватели объяснили, что на борту российские наемники или же в Россию может бежать сам Николас Мадуро.

      Также в выпуске:

      В Международном республиканском институте заявил, что на следующих выборах президента в Украине можно ожидать очень высокую явку.

      На Среднем Западе США холоднее, чем в Антарктиде.

      Теги: Новости политики Новости России Протесты Венесуэла Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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