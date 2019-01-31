Голос Америки: Почему в Венесуэле приземлился российский самолет
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в аэропорту Каракас, в Венесуэле, приземлился пассажирский самолет из Москвы. Это вызвало волну спекуляций. Один из венесуэльский законодателей написал, что именно им хотят вывести 20 тонн золота, а некоторые обозреватели объяснили, что на борту российские наемники или же в Россию может бежать сам Николас Мадуро.
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Источник: 24 канал
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