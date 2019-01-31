Голос Америки: Чому в Венесуелі приземлився російський літак

У свіжому випуску "Голосу Америки" – в аеропорту Каракас, що в Венесуелі, приземлився пасажирський літак з Москви. Це викликало хвилю спекуляцій. Один із венесуельський законодавців написав, що саме ним хочуть вивести 20 тонн золота, а деякі оглядач пояснили, що на борту російські найманці або ж в Росію може втекти сам Ніколас Мадуро.

Також у випуску:

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