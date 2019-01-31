Голос Америки: Чому в Венесуелі приземлився російський літак
У свіжому випуску "Голосу Америки" – в аеропорту Каракас, що в Венесуелі, приземлився пасажирський літак з Москви. Це викликало хвилю спекуляцій. Один із венесуельський законодавців написав, що саме ним хочуть вивести 20 тонн золота, а деякі оглядач пояснили, що на борту російські найманці або ж в Росію може втекти сам Ніколас Мадуро.
Також у випуску:
У Міжнародному республіканському інституті заявив, що на наступних виборах президента в Україні можна очікувати дуже високу явку.
На Середньому Заході США холодніше, ніж в Антарктиді.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі