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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Голос Америки: Чому в Венесуелі приземлився російський літак

      Голос Америки 99 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – в аеропорту Каракас, що в Венесуелі, приземлився пасажирський літак з Москви. Це викликало хвилю спекуляцій. Один із венесуельський законодавців написав, що саме ним хочуть вивести 20 тонн золота, а деякі оглядач пояснили, що на борту російські найманці або ж в Росію може втекти сам Ніколас Мадуро.

      Також у випуску:

      У Міжнародному республіканському інституті заявив, що на наступних виборах президента в Україні можна очікувати дуже високу явку.

      На Середньому Заході США холодніше, ніж в Антарктиді.

      Теги: Новини політики Голос Америки Новини США Венесуела Протести Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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