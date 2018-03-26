Голос Америки. Почему волонтер Корпуса Мира США выбрала именно Украину
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – история бежененок, которые встретились в городке Буча под Киевом: одна с Востока Украины, другая – американка из Лаоса. Обе преподают английский язык местным школьникам.
Также в выпуске:
48 российских дипломатов по всей Америке и 12, которые работают при российской миссии ООН в Нью-Йорке, должны покинуть территорию США до 2 апреля. Кроме этого, до 2 апреля должно прекратить свою работу российское консульство в Сиэтле.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии