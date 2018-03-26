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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Голос Америки. Чому волонтерка Корпусу Миру США обрала саме Україну

Голос Америки 156 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – історія біженок війни, які зустрілись в містечку Буча під Києвом: одна зі Сходу України, інша – американка із Лаосу. Обидві викладають англійську мову місцевим школярам.

Також у випуску:

48 російських дипломатів по всій Америці та 12, які працюють при російській місії ООН в Нью-Йорку, повинні залишити територію США до 2 квітня. Крім цього, до 2 квітня повинно припинити свою роботу російське консульство в Сіетлі.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Новини України Голос Америки Новини США ООН
Джерело: 24 Канал
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