Голос Америки. Чому волонтерка Корпусу Миру США обрала саме Україну
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – історія біженок війни, які зустрілись в містечку Буча під Києвом: одна зі Сходу України, інша – американка із Лаосу. Обидві викладають англійську мову місцевим школярам.
Також у випуску:
48 російських дипломатів по всій Америці та 12, які працюють при російській місії ООН в Нью-Йорку, повинні залишити територію США до 2 квітня. Крім цього, до 2 квітня повинно припинити свою роботу російське консульство в Сіетлі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі