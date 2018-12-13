Голос Америки: Под чьим руководством действовала русская шпионка Бутина в США

В свежем выпуске "Голос Америки" – российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной. Она сказала, что действовала под руководством российского чиновника Александра Торшина.

Также в выпуске: Как полиция предупредила вооруженное нападение подростка в американской школе. Что такое "грязные деньги" в украинской политике и как с их помощью Россия препятствует продвижению украинской демократии.