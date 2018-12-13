Голос Америки: Под чьим руководством действовала русская шпионка Бутина в США
В свежем выпуске "Голос Америки" – российская шпионка Мария Бутина признала себя виновной. Она сказала, что действовала под руководством российского чиновника Александра Торшина.
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Источник: 24 канал
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