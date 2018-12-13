Голос Амерки: Під чиїм керівництвом діяла російська шпигунка Бутіна в США
У свіжому випуску "Голос Америки" – російська шпигунка Марія Бутіна визнала себе винною. Вона сказала, що діяла під керівництвом російського чиновника Олександра Торшина.
Також у випуску:
Як поліція попередила збройний напад підлітка в американській школі.
Що таке "брудні гроші" в українській політиці і як за їхньою допомогою Росія стає на заваді поступу української демократії.
Джерело: 24 канал
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