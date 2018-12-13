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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Голос Амерки: Під чиїм керівництвом діяла російська шпигунка Бутіна в США

      Голос Америки 116 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – російська шпигунка Марія Бутіна визнала себе винною. Вона сказала, що діяла під керівництвом російського чиновника Олександра Торшина.

      Також у випуску:

      Як поліція попередила збройний напад підлітка в американській школі.

      Що таке "брудні гроші" в українській політиці і як за їхньою допомогою Росія стає на заваді поступу української демократії.

      Теги: Голос Америки Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 канал
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