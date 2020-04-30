Голос Америки: Появилось вероятное лекарство от COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" – накануне Национальный институт здоровья обнародовал испытания американского препарата ремдесивир. Его используют для лечения лихорадки Эбола. Результаты тестирования показали, что сократилось время выздоровления людей с тяжелыми случаями, а смертность упала с 11% до 8%.
Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:
В США музеи, театры, оперы и спортзалы, в связи с пандемией коронавируса, перешли в онлайн-режим. Теперь их можно посещать бесплатно.
В Нью-Йорке запустили программу по изготовлению аппаратов ИВЛ.
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