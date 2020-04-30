23:51
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Голос Америки: Появилось вероятное лекарство от COVID-19

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – накануне Национальный институт здоровья обнародовал испытания американского препарата ремдесивир. Его используют для лечения лихорадки Эбола. Результаты тестирования показали, что сократилось время выздоровления людей с тяжелыми случаями, а смертность упала с 11% до 8%.

      Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

      В США музеи, театры, оперы и спортзалы, в связи с пандемией коронавируса, перешли в онлайн-режим. Теперь их можно посещать бесплатно.

      В Нью-Йорке запустили программу по изготовлению аппаратов ИВЛ.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук