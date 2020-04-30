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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Голос Америки: З'явилися ймовірні ліки від COVID-19

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – напередодні Національний інститут здоров'я оприлюднив випробування американського препарату ремдізівір. Їх використовують для лікування лихоманки Ебола. Результати тестування показали, що скоротився час одужання людей з важкими випадками, а смертність впала із 11% до 8%.

      Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

      У США музеї, театри, опери та спортзали, у зв'язку із пандемією коронавірусу, перейшли в онлайн-режим. Тепер їх можна відвідувати безкоштовно.

       У Нью-Йорку запустили програму із виготовлення апаратів ШВЛ. 

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Голос Америки
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