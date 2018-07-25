Голос Америки. Пол Манафорт на следующей неделе предстанет перед американским судом
В свежем выпуске Голос Америки – Пола Манафорта обвиняют в уклонении от выплаты налогов и финансовых махинациях. Также в суде ожидают и новых разоблачений в деле вмешательства России в выборы США и сговора Москвы с компанией Трампа.
Также в выпуске:
Пошлины и взаимную торговлю США и ЕС обсуждают в Вашингтоне президент Еврокомиссии Юнкер и Дональд Трамп.
Правительство США выделяет 12 млрд долларов помощи американским фермерам – компенсация за торговые пошлины с Китаем.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии