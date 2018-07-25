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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
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Голос Америки. Пол Манафорт на следующей неделе предстанет перед американским судом

Голос Америки 16 Читати новину українською

В свежем выпуске Голос Америки – Пола Манафорта обвиняют в уклонении от выплаты налогов и финансовых махинациях. Также в суде ожидают и новых разоблачений в деле вмешательства России в выборы США и сговора Москвы с компанией Трампа.

Также в выпуске:

Пошлины и взаимную торговлю США и ЕС обсуждают в Вашингтоне президент Еврокомиссии Юнкер и Дональд Трамп.

Правительство США выделяет 12 млрд долларов помощи американским фермерам – компенсация за торговые пошлины с Китаем.

Теги: Новости США Новости России Деньги Судьи Пол Манафорт Голос Америки
Источник: 24 канал
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