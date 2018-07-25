Голос Америки. Пол Манафорт наступного тижня постане перед американським судом

У свіжому випуску Голос Америки – Пола Манафорта звинувачують у відхиленні від виплати податків та фінансових махінаціях. Також в суді очікують і нових викриттів у справі втручання Росії у вибори США та змови Москви з компанією Трампа.

Також у випуску: Мита та взаємну торгівлю США та ЄС обговорюють у Вашингтоні президент Єврокомісії Юнкер та Дональд Трамп. Уряд США виділяє 12 млрд доларів допомоги американським фермерам – компенсація за торгівельні мита з Китаєм.