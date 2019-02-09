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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Голос Америки: Политики США устроили словесную перепалку в прямом эфире – видео

      Голос Америки 19 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – исполняющий обязанности министра юстиции Мэтью Уитакер во время доклада на слушании в юридическом комитете Конгресса США поспорил с демократами. Он заявил, что никоим образом не вмешивался в расследование Роберта Мюллера и пообещал не мешать его работе в дальнейшем.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости политики Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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