Голос Америки: Политики США устроили словесную перепалку в прямом эфире – видео
В свежем выпуске "Голоса Америки" – исполняющий обязанности министра юстиции Мэтью Уитакер во время доклада на слушании в юридическом комитете Конгресса США поспорил с демократами. Он заявил, что никоим образом не вмешивался в расследование Роберта Мюллера и пообещал не мешать его работе в дальнейшем.
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Источник: 24 канал
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