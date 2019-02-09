Голос Америки: Политики США устроили словесную перепалку в прямом эфире – видео

В свежем выпуске "Голоса Америки" – исполняющий обязанности министра юстиции Мэтью Уитакер во время доклада на слушании в юридическом комитете Конгресса США поспорил с демократами. Он заявил, что никоим образом не вмешивался в расследование Роберта Мюллера и пообещал не мешать его работе в дальнейшем.

Также в выпуске: Как Китайский новый год отмечают в США и что заставило владельцев китайских ресторанов изменить традиционное меню.