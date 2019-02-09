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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Голос Америки: Політики США влаштували словесну перепалку у прямому ефірі – відео

      Голос Америки 59 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – виконувач обов'язків міністра юстиції Метью Вітакер під час доповіді на слуханні у юридичному комітеті Конгресу США посперечався із демократами. Він заявив, що жодним чином не втручався у розслідування Роберта Мюллера та пообіцяв не заважати його роботі в подальшому.

      Також у випуску:

      Як Китайський новий рік відзначають у США і що змусило власників китайських ресторанів змінити традиційне меню.

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      Теги: Новини політики Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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