Голос Америки: Політики США влаштували словесну перепалку у прямому ефірі – відео

У свіжому випуску "Голосу Америки" – виконувач обов'язків міністра юстиції Метью Вітакер під час доповіді на слуханні у юридичному комітеті Конгресу США посперечався із демократами. Він заявив, що жодним чином не втручався у розслідування Роберта Мюллера та пообіцяв не заважати його роботі в подальшому.

Також у випуску: Як Китайський новий рік відзначають у США і що змусило власників китайських ресторанів змінити традиційне меню.