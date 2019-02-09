Голос Америки: Політики США влаштували словесну перепалку у прямому ефірі – відео
У свіжому випуску "Голосу Америки" – виконувач обов'язків міністра юстиції Метью Вітакер під час доповіді на слуханні у юридичному комітеті Конгресу США посперечався із демократами. Він заявив, що жодним чином не втручався у розслідування Роберта Мюллера та пообіцяв не заважати його роботі в подальшому.
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Джерело: 24 канал
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