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      Голос Америки: Помпео гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины

      Голос Америки 9 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь США Майк Помпео отметил, что не будет устранять себя от процесса принятия каких-либо решений относительно процедуры слушаний в Конгрессе. Кроме того, он заявил, что гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины.

      Также в выпуске:

      Президент США Дональд Трамп прокомментировал публичные свидетельства посла США в ЕС Гордона Сондленда, происходящие в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Голос Америки
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