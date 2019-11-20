Голос Америки: Помпео гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины
В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь США Майк Помпео отметил, что не будет устранять себя от процесса принятия каких-либо решений относительно процедуры слушаний в Конгрессе. Кроме того, он заявил, что гордится политикой администрации Трампа в отношении Украины.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал публичные свидетельства посла США в ЕС Гордона Сондленда, происходящие в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента.
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