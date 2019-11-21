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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      Голос Америки: Помпео пишається політикою адміністрації Трампа щодо України

      Голос Америки 14 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар США Майк Помпео наголосив, що не буде усувати себе від процесу ухвалення будь-яких рішень щодо процедури слухань у Конгресі. Крім того він заявив, що політикою адміністрації Трампа щодо України пишається.

      Також у випуску:

      Президент США Дональд Трамп прокоментував публічні свідчення посла США до ЄС Гордона Сондленда, що відбуваються в Палаті представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента.

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      Теги: Новини політики Новини України Дональд Трамп Голос Америки
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