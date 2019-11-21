Голос Америки: Помпео пишається політикою адміністрації Трампа щодо України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар США Майк Помпео наголосив, що не буде усувати себе від процесу ухвалення будь-яких рішень щодо процедури слухань у Конгресі. Крім того він заявив, що політикою адміністрації Трампа щодо України пишається.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп прокоментував публічні свідчення посла США до ЄС Гордона Сондленда, що відбуваються в Палаті представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента.