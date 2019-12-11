Голос Америки: Помпео напомнил Лаврову, что Крым принадлежит Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" – министр иностранных дел Сергей Лавров приехал на переговоры в Вашингтон. Там он встретился с госсекретарем США Майком Помпео, а позже – с Дональдом Трампом. Во время пресс-конференции Помпео подчеркнул, что Крым принадлежит Украине.
Также в выпуске:
Чиновники и эксперты в США соглашаются, что переговоры "нормандской четверки", которые состоялись накануне лишь подчеркнули разницу в позициях сторон.
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