Голос Америки: Помпео напомнил Лаврову, что Крым принадлежит Украине

В свежем выпуске "Голоса Америки" – министр иностранных дел Сергей Лавров приехал на переговоры в Вашингтон. Там он встретился с госсекретарем США Майком Помпео, а позже – с Дональдом Трампом. Во время пресс-конференции Помпео подчеркнул, что Крым принадлежит Украине.

Также в выпуске: Чиновники и эксперты в США соглашаются, что переговоры "нормандской четверки", которые состоялись накануне лишь подчеркнули разницу в позициях сторон.