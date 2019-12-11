Голос Америки: Помпео нагадав Лаврову, що Крим належить Україні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Сергій Лавров приїхав на переговори до Вашингтону. Там він зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, а пізніше – з Дональдом Трампом. Під час прес-конференції Помпео підкреслив, що Крим належить Україні.

Також у випуску: Посадовці та експерти у США погоджуються, що переговори "нормандської четвірки", які відбулися напередодні лише підкреслили різницю в позиціях сторін.