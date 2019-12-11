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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Голос Америки: Помпео нагадав Лаврову, що Крим належить Україні

      Голос Америки 60 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Сергій Лавров приїхав на переговори до Вашингтону. Там він зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, а пізніше – з Дональдом Трампом. Під час прес-конференції Помпео підкреслив, що Крим належить Україні.

      Також у випуску:

      Посадовці та експерти у США погоджуються, що переговори "нормандської четвірки", які відбулися напередодні лише підкреслили різницю в позиціях сторін.

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      Теги: Голос Америки Новини політики Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Новини України
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