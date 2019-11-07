Голос Америки: Помпео объяснил, чем обеспокоен Вашингтон в отношении Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь США Майк Помпео рассказал о безопасности и другой помощи США Украине и объяснил, "что произошло в Вашингтоне в отношении Украины". По его словам, именно коррупция была и является фокусом Госдепа.

Также в выпуске: Президент США призвал отстаивать свободы, на которых строятся мир и процветание. События ночи, 9 ноября 1989 года, когда десятки тысяч людей повалили Берлинскую стену, стали ключевым моментом новейшей истории. Как это было.