Голос Америки: Помпео объяснил, чем обеспокоен Вашингтон в отношении Украины
В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь США Майк Помпео рассказал о безопасности и другой помощи США Украине и объяснил, "что произошло в Вашингтоне в отношении Украины". По его словам, именно коррупция была и является фокусом Госдепа.
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Президент США призвал отстаивать свободы, на которых строятся мир и процветание.
События ночи, 9 ноября 1989 года, когда десятки тысяч людей повалили Берлинскую стену, стали ключевым моментом новейшей истории. Как это было.
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