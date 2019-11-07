23:48
7 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, сьогодні
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Голос Америки
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Голос Америки: Помпео пояснив, чим занепокоєний Вашингтон щодо України

      Голос Америки 186 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар США Майк Помпео розповів про безпекову та іншу допомогу США Україні та пояснив, "що сталося у Вашингтоні щодо України". За його словами, саме корупція була і є фокусом Держдепу.

      Також у випуску:

      Президент США закликав відстоювати свободи, на яких будуються мир і процвітання. 

      Події ночі, 9 листопада 1989 року, коли десятки тисяч людей повалили Берлінську стіну, стали ключовим моментом новітньої історії. Як це було.

      blog_ava
      До яких етносів українці ставляться найгірше: дослідження
      сьогодні
      5669
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Новини України Майк Помпео Новини США Корупція Голос Америки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      сьогодні , 22:21 Головні новини 7 листопада: інтерв’ю Зеленського, обшуки у власника "Прямого", справа Дубневича
      Ірина Кошанська 792
      Война и наша жизнь тесно переплелись, или Что приносит в дом обычных людей Россия
      сьогодні , 22:00 Война и наша жизнь тесно переплелись, или Что приносит в дом обычных людей Россия
      Ольга Черненко 207
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      4468
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
      сьогодні , 21:55 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
      Юрій Семенюк 927
      Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
      сьогодні , 21:06 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
      Єва Шварц 416
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук