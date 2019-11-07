Голос Америки: Помпео пояснив, чим занепокоєний Вашингтон щодо України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар США Майк Помпео розповів про безпекову та іншу допомогу США Україні та пояснив, "що сталося у Вашингтоні щодо України". За його словами, саме корупція була і є фокусом Держдепу.

Також у випуску: Президент США закликав відстоювати свободи, на яких будуються мир і процвітання. Події ночі, 9 листопада 1989 року, коли десятки тисяч людей повалили Берлінську стіну, стали ключовим моментом новітньої історії. Як це було.