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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Голос Америки: Помпео объяснил, какая политика США относительно Украины

      Голос Америки 3 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна имеет четкую политику в отношении Украины, и он ее последовательно и успешно выполняет. Он отметил, что основными проблемами, в которых Соединенные Штаты Америки помогают стране, являются присутствие россиян на Донбассе и борьба с коррупцией.

      Также в выпуске:

      Федеральный суд в Вашингтоне постановил, что Белый Дом не имеет полномочий запрещать свидетельствовать перед Конгрессом любому нынешнему или бывшему должностному лицу администрации.

      В Белом Доме заявили, что одной из причин задержки военной помощи украинцам было желание убедиться, что новая власть ведет борьбу с коррупцией.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Майк Помпео Новости США Голос Америки
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