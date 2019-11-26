Голос Америки: Помпео объяснил, какая политика США относительно Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна имеет четкую политику в отношении Украины, и он ее последовательно и успешно выполняет. Он отметил, что основными проблемами, в которых Соединенные Штаты Америки помогают стране, являются присутствие россиян на Донбассе и борьба с коррупцией.

Также в выпуске: Федеральный суд в Вашингтоне постановил, что Белый Дом не имеет полномочий запрещать свидетельствовать перед Конгрессом любому нынешнему или бывшему должностному лицу администрации. В Белом Доме заявили, что одной из причин задержки военной помощи украинцам было желание убедиться, что новая власть ведет борьбу с коррупцией.