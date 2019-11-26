Голос Америки: Помпео пояснив, яку політику США має щодо України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – державний секретар США Майк Помпео заявив, що його країна має чітку політику щодо України, і він її послідовно та успішно виконує. Він наголосив, що основними проблемами, у яких Сполучені Штати Америки допомагають країні, є присутність росіян на Донбасі та боротьба з корупцією.

Також у випуску: Федеральний суд у Вашингтоні постановив, що Білий Дім не має повноважень забороняти свідчити перед Конгресом будь-якому теперішньому чи колишньому посадовцю адміністрації. У Білому Домі заявили, що однією з причин затримки військової допомоги українцям було бажання переконатися, що нова влада веде боротьбу з корупцією.