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      Голос Америки: Помпео озвучил настоящую политику США в отношении Украины

      Голос Америки 141 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь Майк Помпео заверил, что США проводят единую политику в отношении Украины. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о существовании двух параллельных каналов в отношениях с Киевом. Он также подчеркнул, что цель нынешней американской администрации – поддержать украинского президента в его стремлениях искоренить коррупцию.

      Также в выпуске:

      По словам экспертов, выход американских войск из Сирии делает Россию доминирующей силой на Ближнем Востоке.

      Джона Болтона хотят заслушать демократы в расследовании президента Трампа.

      blog_ava
      Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
      25 октября
      1126
      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки Майк Помпео
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