Голос Америки: Помпео озвучил настоящую политику США в отношении Украины
В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь Майк Помпео заверил, что США проводят единую политику в отношении Украины. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о существовании двух параллельных каналов в отношениях с Киевом. Он также подчеркнул, что цель нынешней американской администрации – поддержать украинского президента в его стремлениях искоренить коррупцию.
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По словам экспертов, выход американских войск из Сирии делает Россию доминирующей силой на Ближнем Востоке.
Джона Болтона хотят заслушать демократы в расследовании президента Трампа.
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