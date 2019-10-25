Голос Америки: Помпео озвучил настоящую политику США в отношении Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь Майк Помпео заверил, что США проводят единую политику в отношении Украины. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о существовании двух параллельных каналов в отношениях с Киевом. Он также подчеркнул, что цель нынешней американской администрации – поддержать украинского президента в его стремлениях искоренить коррупцию.

Также в выпуске: По словам экспертов, выход американских войск из Сирии делает Россию доминирующей силой на Ближнем Востоке. Джона Болтона хотят заслушать демократы в расследовании президента Трампа.