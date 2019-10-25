Голос Америки: Помпео озвучив справжню політику США щодо України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар Майк Помпео запевнив, що США провадять єдину політику щодо України. Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на питання журналістів про існування двох паралельних каналів у відносинах з Києвом. Він також підкреслив, що мета чинної американської адміністрації – підтримати українського президента у його прагненнях викорінити корупцію.

Також у випуску: За словами експертів, вихід американських військ із Сирії робить Росію домінуючою силою на Близькому Сході. Джона Болтона хочуть заслухати демократи у розслідуванні президента Трампа.