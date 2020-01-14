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      Голос Америки: Помпео сделал громкое заявление о причинах аннексии Крыма

      Голос Америки 32 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь США заявил, что Америка помогает Украине в рамках большой стратегии восстановления политики сдерживания. По словам Майка Помпео, аннексия Крыма случилась там, где такая американская политика была слабой и не работала надлежащим образом.

      Также в выпуске:

      Бывший посол Украины в ЕС Константин Елисеев в интервью "Голосу Америки" отметил, что главная задача для Украины – чтобы Иран полностью признал свою вину.

      В Иране уже третий день не утихают протесты. Среди призывов митингующих – отстранение от власти верховного лидера Али Хаменеи.

      Палата представителей готовится проголосовать за передачу статей импичмента Трампа на рассмотрение Сената. Там должны вынести приговор, виновен ли президент, и нужно ли его отстранить от должности.

      Кандидаты в президенты от Демократической партии готовятся во вторник провести очередные теледебаты – последние перед началом внутрипартийных выборов, которые начнутся 3 февраля.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Голос Америки Новости США Аннексия Крыма Майк Помпео Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Импичмент Трампа
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