Голос Америки: Помпео сделал громкое заявление о причинах аннексии Крыма

В свежем выпуске "Голоса Америки" – госсекретарь США заявил, что Америка помогает Украине в рамках большой стратегии восстановления политики сдерживания. По словам Майка Помпео, аннексия Крыма случилась там, где такая американская политика была слабой и не работала надлежащим образом.

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Бывший посол Украины в ЕС Константин Елисеев в интервью "Голосу Америки" отметил, что главная задача для Украины – чтобы Иран полностью признал свою вину.

В Иране уже третий день не утихают протесты. Среди призывов митингующих – отстранение от власти верховного лидера Али Хаменеи.

Палата представителей готовится проголосовать за передачу статей импичмента Трампа на рассмотрение Сената. Там должны вынести приговор, виновен ли президент, и нужно ли его отстранить от должности.

Кандидаты в президенты от Демократической партии готовятся во вторник провести очередные теледебаты – последние перед началом внутрипартийных выборов, которые начнутся 3 февраля.