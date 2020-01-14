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      Голос Америки: Помпео зробив гучну заяву щодо причини анексії Криму

      Голос Америки 162 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – держсекретар США заявив, що Америка допомагає Україні в межах великої стратегії відновлення політики стримування. За словами Майка Помпео, анексія Криму трапилася там, де така американська політика була слабкою і не працювала належними чином.

      Також у випуску:

      Колишній посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю "Голосу Америки" зазначив, що головне завдання для України – аби Іран повністю визнав свою провину. 

      В Ірані вже третій день не вщухають протести. Серед закликів мітингувальників – усунення від влади верховного лідера Алі Хаменеї.

      Палата представників готується проголосувати за передачу статей імпічменту Трампа на розгляд Сенату. Там мають винести вирок, чи винен президент, і чи потрібно його усунути з посади.

      Кандидати в президенти від Демократичної партії готуються у вівторок провести чергові теледебати – останні перед початком внутрішньопартійних виборів, які розпочнуться 3 лютого. 

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      Теги: Новини України Новини політики Голос Америки Новини США Анексія Криму Майк Помпео Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Імпічмент Трампа
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