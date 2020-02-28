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      Голос Америки: Помпео сделал важное заявление

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" за 27 февраля – госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка не признает и никогда не признает претензии России на Крым. Он подчеркнул, что они будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений.

      Также в выпуске:

      Власти США готовятся к возможной вспышке коронавируса.

      Усик – Чисора: дата и место боя
      27 февраля
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Украина – Россия Новости Крыма Майк Помпео Новости США Голос Америки
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