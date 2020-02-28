Голос Америки: Помпео сделал важное заявление
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 27 февраля – госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка не признает и никогда не признает претензии России на Крым. Он подчеркнул, что они будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений.
Также в выпуске:
Власти США готовятся к возможной вспышке коронавируса.
27 февраля
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