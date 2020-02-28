Голос Америки: Помпео зробив важливу заяву
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 27 лютого – держсекретар США Майк Помпео заявив, що Америка не визнає і ніколи не визнає претензії Росії на Крим. Він підкреслив, що вони підтримуватимуть санкції проти Росії до тих пір, поки вона не поверне контроль над півостровом Україні та повністю не виконає свої зобов'язання у рамках мінських угод.
Також у випуску:
Влада США готується до можливого спалаху коронавірусу.
27 лютого
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