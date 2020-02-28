00:19
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
      Вєсті Кремля
      23:29, 27 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, 27 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ

      Голос Америки: Помпео зробив важливу заяву

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" за 27 лютого – держсекретар США Майк Помпео заявив, що Америка не визнає і ніколи не визнає претензії Росії на Крим. Він підкреслив, що вони підтримуватимуть санкції проти Росії до тих пір, поки вона не поверне контроль над півостровом Україні та повністю не виконає свої зобов'язання у рамках мінських угод.

      Також у випуску:

      Влада США готується до можливого спалаху коронавірусу.

      Усик – Чісора: дата та місце бою
      27 лютого
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Україна – Росія Новини Криму Майк Помпео Новини США Голос Америки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      27 лютого , 23:53 "Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео
      Юрій Семенюк
      27 лютого , 22:46 Головні новини 27 лютого: українка підхопила коронавірус у Італії, 8 областям відключать газ
      Андрій Шляхтін
      27 лютого , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      27 лютого , 14:00 Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі
      27 лютого , 22:00 Що спільного у Суркова і нацистів?
      Денис Казанський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук