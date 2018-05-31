01:03
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
  • понедельник
    28°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Голос Америки. Пошатнула ли доверие к Украине спецоперация СБУ по "убийству" Бабченко

Голос Америки 101 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – вторые сутки мир анализирует инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, что было спецоперацией СБУ. Мнения в западных СМИ по этому поводу разделились.

Также в выпуске:

Президент США Дональд Трамп на днях ужесточил свою риторику дискредитации в глазах американцев расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы 2016-го года.

Госсекретарь США Майк Помпео в Нью-Йорке провел встречу с высокопоставленным чиновником Северной Кореи – правой рукой Ким Чен Ына Ким Йонг Чолем.

Теги: СБУ "Убийство" Аркадия Бабченко СМИ Голос Америки
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 31 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
31 мая, 23:00 Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
Олександра Устінова 34
Главные новости 31 мая: детали
31 мая, 22:51 Главные новости 31 мая: детали "убийства" Бабченко, отставка Зидана и голодание Кольченко
129
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
530
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
31 мая, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 1370
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
31 мая, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 78
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук