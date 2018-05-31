Голос Америки. Пошатнула ли доверие к Украине спецоперация СБУ по "убийству" Бабченко
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – вторые сутки мир анализирует инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, что было спецоперацией СБУ. Мнения в западных СМИ по этому поводу разделились.
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Источник: 24 канал
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