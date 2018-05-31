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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Голос Америки. Чи похитнула довіру до України спецоперація СБУ щодо "вбивства" Бабченка

Голос Америки 322 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – другу добу світ аналізує інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві, що було спецоперацією СБУ. Думки у західних ЗМІ з цього приводу розділились.

Також у випуску:

Президент США Дональд Трамп днями посилив свою риторику дискредитації в очах американців розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016-ого року. 

Держсекретар США Майк Помпео у Нью-Йорку провів зустріч з високопоставленим чиновником Північної Кореї – правою рукою Кім Чен Ина Кім Йонг Чолом.

Теги: "Вбивство" Аркадія Бабченка Голос Америки СБУ ЗМІ
Джерело: 24 канал
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