Голос Америки. Чи похитнула довіру до України спецоперація СБУ щодо "вбивства" Бабченка

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – другу добу світ аналізує інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві, що було спецоперацією СБУ. Думки у західних ЗМІ з цього приводу розділились.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп днями посилив свою риторику дискредитації в очах американців розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016-ого року. Держсекретар США Майк Помпео у Нью-Йорку провів зустріч з високопоставленим чиновником Північної Кореї – правою рукою Кім Чен Ина Кім Йонг Чолом.