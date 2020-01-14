Голос Америки: Посол Украины в США прокомментировал трагедию в Иране

В свежем выпуске "Голоса Америки" – новый посол Украины в США Владимир Ельченко впервые встретился с журналистами в новой должности. В частности рассказал, как происходит сотрудничество со Штатами в расследовании трагедии украинского самолета вблизи Тегерана. Дипломат заявил, что Украина должна требовать наказания всех причастных: и не исключая Россию, которая продала Ирану ракету.

Также в выпуске: Посол Украины в США Владимир Ельченко озвучил детали военного сотрудничества Штатов с Украиной. Представитель судебной ветви Ирана сообщил, что нескольких человек, причастных к сбитию борта МАУ вблизи Тегерана, уже арестованы.