Голос Америки: Посол Украины в США прокомментировал трагедию в Иране
В свежем выпуске "Голоса Америки" – новый посол Украины в США Владимир Ельченко впервые встретился с журналистами в новой должности. В частности рассказал, как происходит сотрудничество со Штатами в расследовании трагедии украинского самолета вблизи Тегерана. Дипломат заявил, что Украина должна требовать наказания всех причастных: и не исключая Россию, которая продала Ирану ракету.
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Посол Украины в США Владимир Ельченко озвучил детали военного сотрудничества Штатов с Украиной.
Представитель судебной ветви Ирана сообщил, что нескольких человек, причастных к сбитию борта МАУ вблизи Тегерана, уже арестованы.
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