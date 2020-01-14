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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
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      Голос Америки: Посол України у США прокоментував трагедію в Ірані

      Голос Америки 65 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – новий посол України у США Володимир Єльченко вперше зустрівся з журналістами на новій посаді. Зокрема розповів, як відбувається співпраця зі Штатами у розслідуванні трагедії українського літака поблизу Тегерана. Дипломат заявив, що Україна має вимагати покарання усіх причетних: і не виключно Росії, яка продала Ірану ракету.

      Також у випуску:

      Посол України в США Володимир Єльченко озвучив деталі військової співпраці Штатів з Україною.

      Речник судової гілки Ірану повідомив, що кількох людей, причетних до збиття борту МАУ поблизу Тегерана, вже арештовано.

       

      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      14 січня
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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США МАУ
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