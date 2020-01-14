Голос Америки: Посол України у США прокоментував трагедію в Ірані

У свіжому випуску "Голосу Америки" – новий посол України у США Володимир Єльченко вперше зустрівся з журналістами на новій посаді. Зокрема розповів, як відбувається співпраця зі Штатами у розслідуванні трагедії українського літака поблизу Тегерана. Дипломат заявив, що Україна має вимагати покарання усіх причетних: і не виключно Росії, яка продала Ірану ракету.

Також у випуску: Посол України в США Володимир Єльченко озвучив деталі військової співпраці Штатів з Україною. Речник судової гілки Ірану повідомив, що кількох людей, причетних до збиття борту МАУ поблизу Тегерана, вже арештовано.