Голос Америки: Посольство США в Украине отметило действия Зеленского и ВСУ
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Посольство США в Украине отметило действия президента Зеленского и ВСУ за сдержанность и мужество перед лицом агрессии, которая унесла жизни 4 украинских военных. А чиновник Госдепа отметил, что для изменения Нормандского формата необходимо согласие всех сторон.
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В Грузии отметили одиннадцатую годовщину начала войны с Россией 2008 года. Из-за войны сотни тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома. Как они живут сейчас – в программе "Голос Америки".
Источник: 24 канал
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