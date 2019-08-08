Голос Америки: Посольство США в Украине отметило действия Зеленского и ВСУ

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Посольство США в Украине отметило действия президента Зеленского и ВСУ за сдержанность и мужество перед лицом агрессии, которая унесла жизни 4 украинских военных. А чиновник Госдепа отметил, что для изменения Нормандского формата необходимо согласие всех сторон.

Также в выпуске: В Грузии отметили одиннадцатую годовщину начала войны с Россией 2008 года. Из-за войны сотни тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома. Как они живут сейчас – в программе "Голос Америки".

Источник: 24 канал